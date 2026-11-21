माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में दरिंदगी की शिकार नाबालिग बच्ची की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। अब वह परिजनों से बातचीत कर रही है। साथ ही पुलिस को भी घटना के संबंध में बयान दिए हैं। बच्ची का ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में उपचार चल रहा है। डॉक्टरों की टीम उसकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है। बादलपुर क्षेत्र की नाबालिग छात्रा के साथ हुई घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी बच्ची को पहले से जानता था। उसका घर पीड़िता के मामा के घर के पास है। बच्ची उसे मामा कहकर बुलाती थी।आरोप है कि आरोपी दूध और घर का अन्य सामान दिलाने का बहाना बनाकर बच्ची को बाइक पर बैठाकर ले गया था। इसके बाद गांव के बाहर खेत में उसके साथ वारदात की और विरोध करने पर मारपीट की थी। बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुकदमे में अपहरण और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाईं हैं।