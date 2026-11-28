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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश जीएसटी विभाग के गौतमबुद्ध नगर जोन ने कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के रूप में सेवा देने वाली एक फर्म की जांच में बड़ी कर चोरी पकड़ी है। फर्म ने जांच के बाद तत्काल 20.49 करोड़ रुपये डीआरसी-3 के माध्यम से जमा कराए।गौतमबुद्ध नगर जोन के अपर आयुक्त राज्य कर परीक्षित खटाना ने बताया कि फर्म केंद्रीय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत है। जांच टीम ने विभागीय पोर्टल पर डीलर 360 में उपलब्ध विवरण का विश्लेषण किया। जांच में सामने आया कि फर्म रियल एस्टेट के संबंध में 2019 से लागू नई स्कीम के तहत काम कर रही है। इस स्कीम में 5 प्रतिशत की दर से बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कर जमा करना होता है। डाटा विश्लेषण में पाया गया कि फर्म अपनी सभी इनवर्ड सप्लाई पर लगातार आईटीसी क्लेम करती रही और उसे जमा करती गई।नियमानुसार यह आईटीसी रिवर्स करना चाहिए था लेकिन व्यापारी ने ऐसा नहीं किया। इसके उलट कई महीनों में इसी आईटीसी से अपनी कर देयता समायोजित कर ली गई। इन तथ्यों के आधार पर विभाग ने 16 नवंबर 2026 को फर्म की जांच की। इसके बाद फर्म ने 20.49 करोड़ रुपये की राशि डीआरसी-3 के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करा दी। फर्म से जुड़े अन्य विषयों पर जांच अभी जारी है।