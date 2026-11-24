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रबूपुरा (संवाद)। भारतीय संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह पर्व आस्था, पवित्रता, सेवा और दान-पुण्य का संदेश देता है। रबूपुरा में भी श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दीपदान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन देवी-देवता भी दीपावली मनाते हैं। इसलिए इसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा-अर्चना और दान-पुण्य करने से जीवन में सुख-शांति आती है। इससे परिवार में समृद्धि बनी रहती है। दीपदान के माध्यम से अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया जाता है।