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भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी एवं राष्ट्रीय महासचिव किसान नेता मास्टर मनमिंदर भाटी ने कहा कि अधिग्रहित भूमि के संबंध में न्यायालय की ओर से 115 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक एक कमेटी गठित कर सभी संबंधित दस्तावेजों पर कार्यवाही की जाएगी।अजब सिंह भाटी बढ़पुरा ने कहा कि किसान पिछले कई वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंच के जिलाध्यक्ष अक्षय मुखिया ने स्पष्ट कहा कि यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 25 नवंबर से किसान एनटीपीसी दादरी गेट पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे।