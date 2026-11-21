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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में शनिवार को सेक्टर-37 में भव्य संकीर्तन प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह चार बजे मंदिर परिसर से शुरू हुई प्रभात फेरी में लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। भगवान विष्णु के जागरण के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन करते हुए पूरे सेक्टर की परिक्रमा की। प्रभात फेरी में संकीर्तन टोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कई परिवार पूरी प्रभात फेरी में शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन और व्यवस्था अतुल कृष्ण आनंद ने की जबकि अध्यक्षता सुशील ने की। इस अवसर पर ठाकुर रोशनी सिंह, कमलेश मावी, नीतीश उपाध्याय, सुरेश बक्शी, डॉ. गजेंद्र सिंह, नीतू चौहान, अरुण चौहान, दिनेश तोमर, कमल पांडे मौजूद रहे।