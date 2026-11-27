Noida News: सेक्टरों में बंद पड़ीं स्ट्रीट लाइट, रात में छाया अंधेरा
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 07:34 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 07:34 PM IST
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फोटो
- स्ट्रीट लाइट सही करवाने के लिए फोनरवा की ओर से नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा गया
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर के विभिन्न सेक्टरों एवं मुख्य मार्गों पर पिछले काफी समय से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। विशेष रूप से शहर की मुख्य सड़कों पर कई स्थानों पर रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में रात के समय यह रास्ते बच्चों व महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं।
फोनरवा कोषाध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि पहले जब कभी स्ट्रीट लाइट खराब होती थी, तब सामान्यतः एक-दो दिन के भीतर ठीक करा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में कई स्थानों पर 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं हो पा रही हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रभावी रूप से नहीं हो पा रही है। पवन ने बताया कि सर्दियों के मौसम में शाम जल्दी होने के कारण सड़क पर अंधेरा अधिक समय तक रहता है। ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं, चोरी एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बढ़ जाती है। नोएडा जैसे व्यवस्थित एवं आधुनिक शहर में मुख्य सड़कों पर लंबे समय तक स्ट्रीट लाइटों का बंद रहना निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
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सीईओ को पत्र लिखकर कार्रवाई का अनुरोध -
इस संबंध में फोनरवा की ओर से नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। सभी मुख्य मार्गों एवं सेक्टरों में तत्काल निरीक्षण कराया जाए। इसके साथ ही, लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्दी ठीक कराया जाए।
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इन मार्गों पर खराब पड़ी है लाइट -
सेक्टर 100, सेक्टर 46-47, डीएससी रोड, एलिवेटेड रोड व सर्विस रोड सेक्टर 42, सेक्टर 40 गोल्फ रोड आदि।
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- स्ट्रीट लाइट सही करवाने के लिए फोनरवा की ओर से नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा गया
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शहर के विभिन्न सेक्टरों एवं मुख्य मार्गों पर पिछले काफी समय से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। विशेष रूप से शहर की मुख्य सड़कों पर कई स्थानों पर रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में रात के समय यह रास्ते बच्चों व महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं।
फोनरवा कोषाध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि पहले जब कभी स्ट्रीट लाइट खराब होती थी, तब सामान्यतः एक-दो दिन के भीतर ठीक करा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में कई स्थानों पर 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं हो पा रही हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रभावी रूप से नहीं हो पा रही है। पवन ने बताया कि सर्दियों के मौसम में शाम जल्दी होने के कारण सड़क पर अंधेरा अधिक समय तक रहता है। ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं, चोरी एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बढ़ जाती है। नोएडा जैसे व्यवस्थित एवं आधुनिक शहर में मुख्य सड़कों पर लंबे समय तक स्ट्रीट लाइटों का बंद रहना निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
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सीईओ को पत्र लिखकर कार्रवाई का अनुरोध -
इस संबंध में फोनरवा की ओर से नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। सभी मुख्य मार्गों एवं सेक्टरों में तत्काल निरीक्षण कराया जाए। इसके साथ ही, लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्दी ठीक कराया जाए।
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इन मार्गों पर खराब पड़ी है लाइट -
सेक्टर 100, सेक्टर 46-47, डीएससी रोड, एलिवेटेड रोड व सर्विस रोड सेक्टर 42, सेक्टर 40 गोल्फ रोड आदि।