माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में गार्ड से अभद्रता करने पर प्लास्टर टेक्नीशियन और मरीज से दुर्व्यवहार पर ईएमओ को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही एक अन्य स्टाफ को नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी पत्र जारी किया गया है। अस्पताल के सीएमएस डॉ. अशोक कुमार झा ने सभी को नोटिस जारी करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न करने को कहा है।सीएमएस डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में मरीज इलाज करवाने आता है और यदि स्टाफ मरीज से सही व्यवहार नहीं करेगा तो यह मरीजों के साथ गलत होगा। अस्पताल की इमरजेंसी में कार्यरत स्टाफ अधिकतर मरीजों से सीधे मुंह बात नहीं करता है। ऐसे में मरीज से गलत व्यवहार करने पर इमरजेंसी में कार्यरत एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर (ईएमओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, दूसरी ओर एक स्टाफ ने ओपीडी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, जिससे मरीजों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, मौके पर मौजूद गार्ड ने जब उन्हें मना किया तो वह स्टाफ गार्ड से ही अभद्रता करने लगा। ऐसे में प्लास्टर टेक्नीशियन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं, एक अन्य मामले में इमरजेंसी के बाहर एक स्टाफ ने अपनी गाड़ी लगा दी थी, ऐसे में उसे भी चेतावनी पत्र जारी करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न करने को कहा गया है।