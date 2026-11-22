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संवाद न्यूज एजेंसी

ग्रेटर नोएडा। जिले के सात खिलाड़ियों का चयन सीनियर नेशनल वुशू चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 15 दिसंबर तक अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों में छाया का 45 किलोग्राम, आंचल का 52 किलोग्राम, मानवी का 70 किलोग्राम, सौरभ का 75 किलोग्राम, अभिषेक का 90 किलोग्राम और जतिन का 85 किलोग्राम भार वर्ग में चयन हुआ है। इसके अलावा अदिति भी प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं, चिंटू नागर और ऋषभ ऑल इंडिया पुलिस की ओर से प्रतियोगिता में शामिल होंगे। चैंपियनशिप की तैयारी के लिए खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। शिविर में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए तैयार किया जाएगा। इस दौरान उनकी तकनीक, शारीरिक क्षमता और खेल कौशल को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा।

- 9 से 15 दिसंबर तक ईटानगर में होगी प्रतियोगिता, 23 नवंबर से लखनऊ में लगेगा प्रशिक्षण शिविर