Noida News: नियमों के फेर में फंसी रोडवेज की शादी सीजन की बुकिंग
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:21 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:21 PM IST
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पिछले पांच सालों में एक भी बस बुक नहीं की गई
राजेश भाटी
ग्रेटर नोएडा। शादी-विवाह के सीजन में बरात ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की सुविधा कड़े नियमों के कारण मांग में नहीं है। डिपो अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2021 से अब तक शादी समारोह के लिए एक भी बस बुक नहीं हुई है। इसकी वजह निगम की बुकिंग प्रक्रिया और किराये से जुड़ी शर्तें हैं। 24 घंटे के लिए बस बुक कराने की अनिवार्यता, निर्धारित किराया और 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि जमा करने के नियम के चलते लोग रोडवेज की इस सुविधा से दूरी बना रहे हैं। कम समय और कम दूरी के लिए बस की जरूरत होने पर लोग निजी बस संचालकों का रुख कर रहे हैं।
गौतमबुद्धनगर के कासना में स्थित ग्रेटर नोएडा डिपो से 18 रूटों पर 117 बसों का संचालन किया जा रहा है। सभी बसें सीएनजी से संचालित हैं। परिवहन निगम की ओर से इन बसों को शादी समारोह में बरात ले जाने के लिए बुक कराने की सुविधा भी दी गई है। इसके बावजूद बुकिंग की शर्तें लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।
24 घंटे के लिए 27,808 रुपये किराया निर्धारित
परिवहन निगम ने शादी समारोह में बस बुक कराने के लिए 24 घंटे और अधिकतम 400 किलोमीटर की दूरी का किराया 27,808 रुपये निर्धारित किया है। तय दूरी से अधिक बस चलने पर 60 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क देना होता है। इसके अलावा बुकिंग के समय निर्धारित किराये की 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि भी जमा करानी पड़ती है। 24 घंटे की अनिवार्यता के कारण उन लोगों को भी पूरा किराया देना पड़ता है, जिन्हें कुछ घंटों या कम दूरी के लिए ही बस की आवश्यकता होती है।
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बस में नुकसान होने पर अग्रिम राशि से भरपाई
बुकिंग के दौरान जमा कराई जाने वाली 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि बस की क्षतिपूर्ति के लिए सुरक्षा राशि के रूप में रखी जाती है। बरातियों की ओर से बस में तोड़फोड़ करने या किसी अन्य कारण से बस को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई बुकिंग कराने वाले व्यक्ति से की जाती है। नुकसान की रकम जमा कराई गई अतिरिक्त राशि से काट ली जाती है। शेष धनराशि बुकिंग कराने वाले को वापस कर दी जाती है।
कम समय और कम दूरी की बुकिंग का विकल्प नहीं
24 घंटे से कम समय और कम दूरी के लिए रोडवेज बस की बुकिंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कम समय के लिए बस की जरूरत होने पर लोग निजी बसों की ओर रुख कर लेते हैं। -समीना अंजुम, एआरएम, ग्रेटर नोएडा डिपो
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राजेश भाटी
ग्रेटर नोएडा। शादी-विवाह के सीजन में बरात ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की सुविधा कड़े नियमों के कारण मांग में नहीं है। डिपो अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2021 से अब तक शादी समारोह के लिए एक भी बस बुक नहीं हुई है। इसकी वजह निगम की बुकिंग प्रक्रिया और किराये से जुड़ी शर्तें हैं। 24 घंटे के लिए बस बुक कराने की अनिवार्यता, निर्धारित किराया और 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि जमा करने के नियम के चलते लोग रोडवेज की इस सुविधा से दूरी बना रहे हैं। कम समय और कम दूरी के लिए बस की जरूरत होने पर लोग निजी बस संचालकों का रुख कर रहे हैं।
गौतमबुद्धनगर के कासना में स्थित ग्रेटर नोएडा डिपो से 18 रूटों पर 117 बसों का संचालन किया जा रहा है। सभी बसें सीएनजी से संचालित हैं। परिवहन निगम की ओर से इन बसों को शादी समारोह में बरात ले जाने के लिए बुक कराने की सुविधा भी दी गई है। इसके बावजूद बुकिंग की शर्तें लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं।
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24 घंटे के लिए 27,808 रुपये किराया निर्धारित
परिवहन निगम ने शादी समारोह में बस बुक कराने के लिए 24 घंटे और अधिकतम 400 किलोमीटर की दूरी का किराया 27,808 रुपये निर्धारित किया है। तय दूरी से अधिक बस चलने पर 60 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क देना होता है। इसके अलावा बुकिंग के समय निर्धारित किराये की 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि भी जमा करानी पड़ती है। 24 घंटे की अनिवार्यता के कारण उन लोगों को भी पूरा किराया देना पड़ता है, जिन्हें कुछ घंटों या कम दूरी के लिए ही बस की आवश्यकता होती है।
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बस में नुकसान होने पर अग्रिम राशि से भरपाई
बुकिंग के दौरान जमा कराई जाने वाली 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि बस की क्षतिपूर्ति के लिए सुरक्षा राशि के रूप में रखी जाती है। बरातियों की ओर से बस में तोड़फोड़ करने या किसी अन्य कारण से बस को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई बुकिंग कराने वाले व्यक्ति से की जाती है। नुकसान की रकम जमा कराई गई अतिरिक्त राशि से काट ली जाती है। शेष धनराशि बुकिंग कराने वाले को वापस कर दी जाती है।
कम समय और कम दूरी की बुकिंग का विकल्प नहीं
24 घंटे से कम समय और कम दूरी के लिए रोडवेज बस की बुकिंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कम समय के लिए बस की जरूरत होने पर लोग निजी बसों की ओर रुख कर लेते हैं। -समीना अंजुम, एआरएम, ग्रेटर नोएडा डिपो