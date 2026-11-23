विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील हायनिश सोसाइटी में एओए के खिलाफ अब विरोध को घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी है। एओए को हटाने की मांग कर रहे निवासी अब सोसाइटी के हर फ्लैट तक पहुंचकर लोगों को अपने अभियान से जोड़ेंगे। इसके लिए राम मोहन और अनुज सैनी सहित अन्य निवासियों ने रणनीति तैयार की है। साथ ही हर सप्ताह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। निवासियों का कहना है कि अब केवल बैठकों और शिकायतों से काम नहीं चलेगा, बल्कि एओए के खिलाफ सामूहिक आवाज बुलंद की जाएगी। वहीं एओए अध्यक्ष विनोद नेगी का कहना है कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनके साथ मारपीट की गई है। अन्य आरोप झूठे हैं।निवासी संजीव ने बताया कि सोसाइटी में 1312 फ्लैट हैं और हजारों लोग रहते हैं। निवासियों का आरोप है कि मेंटेनेंस और अन्य कार्यों के नाम पर सालाना सात करोड़ रुपये से अधिक की रकम एकत्र होने के बावजूद बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। उनका दावा है कि 50 सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था के मुकाबले केवल 30 कर्मचारी ही तैनात हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी गई है। एओए चुनाव नहीं हो रहे हैं। हालांकि एओए का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है।निवासियों का दावा है कि 75 प्रतिशत से अधिक परिवार एओए के खिलाफ हैं। घर-घर जाकर लोगों को बताया जाएगा कि मेंटेनेंस के नाम पर जमा होने वाली रकम का हिसाब मांगना उनका अधिकार है।