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नोएडा। निजी वाहनों की नई यूपी16जीबी सीरीज में पहली नीलामी के बाद बचे आकर्षक और अति आकर्षक नंबरों के लिए शुक्रवार से दोबारा पंजीकरण शुरू हो गया है। इच्छुक वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सोमवार तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद तीन दिन तक पसंदीदा नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगेगी। तीसरे दिन शाम छह बजे नीलामी के नतीजे जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग के अनुसार, नई सीरीज में 7,400 से अधिक नंबर पहले ही बुक हो चुके हैं। वहीं, करीब 2,500 से अधिक नंबर अभी उपलब्ध हैं। नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचे हुए नंबर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नंबरों की जानकारी लेकर पंजीकरण करा सकते हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी