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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सेक्टर-134 स्थित जेपी कॉसमॉस सोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क देने के बावजूद निवासियों को सुरक्षा की चिंता सता रही है। आरोप है कि पिछले दो महीने में सोसाइटी से करीब 50 फीसदी सुरक्षा गार्ड हटा दिए गए हैं। इसके बाद से चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बेसमेंट से लेकर पार्क और मुख्य गेट तक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने से महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। निवासियों का कहना है कि शाम और रात के समय सोसाइटी में आने-जाने में भी डर लगता है। करीब तीन महीने पहले बेसमेंट में खड़ी एक चार पहिया वाहन के टायर चोरी कर लिए गए। अब इस मामले में एओए ने बृहस्पतिवार रात को थाना एक्सप्रेसवे में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।सोसाइटी में 47 टावर हैं। चार हजार से अधिक फ्लैट हैं। निवासियों का आरोप है कि कई बेसमेंट में सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं हैं। पार्कों और मुख्य गेट पर भी कई बार गार्ड दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में किसी आपात स्थिति में मदद मिलना मुश्किल हो जाता है। लिफ्ट में लोगों के फंसने की घटनाओं के दौरान भी समय पर सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं। निवसियों के अनुसार पहले गार्ड 240 थे लेकिन अब 125 के करीब ही रह गए हैं। एओए की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी के अलग-अलग बेसमेंट से सुरक्षा गार्ड हटाकर बिजली की वायर निकलवाई जा रही है। इस वायर को सुरक्षा रियलिटी की दूसरी साइट पर ले जाकर इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई गई है। एओए ने बेसमेंट से सामान हटाने पर रोक लगाने, सीसीटीवी फुटेज और वाहनों की आवाजाही का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग की है। गौरतलब है कि इसी सोसाइटी में मेंटेनेंस को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद निवासी धरने पर भी बैठे थे। इसके बाद काफी परेशानी आई थी। हालांकि अभी वह फैसला अटका हुआ है। सोसाइटी में चार दिन पहले ही लोहे की जाली चोरी हो चुकी है, जिसकी शिकायत भी पुलिस को की गई थी।कोटफोटोबेसमेंट में गार्ड नहीं होने से वाहन चोरी होने की आशंका बनी रहती है। पहले भी गाड़ियों से सामान चोरी हो चुका है। - कल्पना झाझडिया, निवासी, जेपी कॉसमॉस सोसाइटीकोटफोटोसोसाइटी में मेंटेनेंस शुल्क नियमित रूप से लिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। - ओम सिंह चौधरी, सीनियर सिटीजन क्लब अध्यक्ष, जेपी कॉसमॉस सोसाइटीकोटफोटोशाम और रात के समय महिलाओं को सोसाइटी में आने-जाने में डर लगता है। कई जगह गार्ड नहीं होने से सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। - ऊषा रानी, निवासी, जेपी कॉसमॉस सोसाइटीकोटफोटोलिफ्ट में किसी के फंसने पर तत्काल मदद की जरूरत होती है, लेकिन गार्ड कम होने के कारण कई बार समय पर सहायता नहीं मिल पाती। - डीके चौधरी, निवासी, जेपी कॉसमॉस सोसाइटी