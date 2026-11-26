--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- लक्ष्य पूरा होने के बाद अतिरिक्त बजट के लिए शासन को भेजा पत्र , पुरुषों के साथ महिलाएं भी ले रहीं योजना का लाभमाई सिटी रिपोर्टरपारंपरिक व्यंजनों और खान-पान को कारोबार के रूप में विकसित करने के लिए शुरू की गई प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना नोएडा के कारोबारियों को पसंद आ रही है। योजना के तहत आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अब तक जिले के सात लाभार्थियों को कुल 43 लाख रुपये की सब्सिडी मिल चुकी है।जिला उद्योग उपायुक्त पंकज निर्वाण ने बताया कि शासन स्तर से एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत जिले के बेकरी कारोबारियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य मिला था। विभाग ने निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद योजना के तहत आवेदन करने में कारोबारियों की रुचि बनी हुई है। ऐसे में जिला उद्योग विभाग ने अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए शासन को पत्र भेजा है। योजना का उद्देश्य जिले के पारंपरिक व्यंजनों और खाद्य उत्पादों को पहचान दिलाने के साथ उनसे जुड़े कारोबार को बढ़ावा देना है। इसके तहत बेकरी उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उत्पादन, पैकेजिंग, मशीनरी और गुणवत्ता सुधार जैसे कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे पहले से खाद्य कारोबार कर रहे उद्यमियों को अपनी इकाइयों का विस्तार करने और नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने का अवसर मिलता है।इस योजना में पुरुषों के साथ महिलाएं भी आगे आ रही हैं। सरकार ने महिलाओं को विशेष श्रेणी में रखा है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत और महिलाओं समेत विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को पांच प्रतिशत अंशदान देना होता है।अधिकारियों के अनुसार, योजना में परियोजना लागत के आधार पर सब्सिडी का प्रावधान है। 25 लाख रुपये तक की परियोजना पर 25 प्रतिशत, अधिकतम 6.25 लाख रुपये की सहायता मिलती है। 25 से 50 लाख रुपये तक की परियोजना पर 6.25 लाख रुपये या लागत का 20 प्रतिशत, जो अधिक हो, दिया जाता है। वहीं, 50 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक की परियोजना पर 10 लाख रुपये या लागत का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो, देने का प्रावधान है। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक सहायता मिल सकती है।कोटओडीओपी के बाद अब ओडीओसी के तहत शहर के बेकरी कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें महिलाएं भी आवेदन कर रही हैं।