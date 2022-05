{"_id":"6291b323a6bed77d9f3b90bd","slug":"noida-stunt-arrested-for-disco-sitting-on-top-of-car-jewar-police-also-caught-an-accused-with-a-gun","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Noida Stunt: कार के ऊपर बैठकर तमंचे पर डिस्को करने वाला गिरफ्तार, जेवर में भी एक आरोपी अवैध हथियार समेत पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, जेवर/रबूपुरा/दादरी Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sat, 28 May 2022 10:59 AM IST