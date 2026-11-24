Noida News: लोटस जिंग सोसाइटी में सुविधाओं की कमी, निवासी परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 08:51 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 08:51 PM IST
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- नौ साल बाद भी अधूरे पड़े हैं कई निर्माण कार्य, अतिरिक्त शुल्क वसूली का आरोप
- 1,100 से अधिक निवासी झेल रहे परेशानी, एनसीएलटी में पहुंचा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-168 स्थित लोटस जिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। सोसाइटी में वर्ष 2017 में पजेशन मिलना शुरू हुआ था, लेकिन करीब नौ साल बीतने के बाद भी कई निर्माण कार्य अधूरे हैं। सोसाइटी के आठ टावरों में करीब 60 प्रतिशत लोग रह रहे हैं। यहां 1,100 से अधिक निवासी रहते हैं। 24 मंजिल तक बनी इमारतों में रहने वाले लोगों को आए दिन लिफ्ट खराब होने, एसटीपी से जुड़ी समस्याओं और सोसाइटी के बाहर सड़क की बदहाल स्थिति से जूझना पड़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने के बावजूद अब उनसे निर्माण कार्यों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। इससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। इसी के विरोध में निवासियों ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है।
निवासियों का कहना है कि जिन सुविधाओं के लिए वे पहले ही भुगतान कर चुके हैं, उनके लिए दोबारा शुल्क क्यों लिया जा रहा है। वहीं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के पास फैसले लेने की प्रक्रिया में भी पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। निवासियों के अनुसार, पजेशन लेकर रहने वाले लोगों के पास मतदान का अधिकार महज 12 प्रतिशत है, जबकि सोसाइटी में नहीं रहने वाले लोगों के पास करीब 88 प्रतिशत मत हैं। ऐसे में रहने वाले लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है।
कोट
--फोटो
सोसाइटी में रहने वाले लोगों को रोजाना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिफ्ट बार-बार खराब होती है। कई बार लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है। - नंदन के. बरनवाल, एओए अध्यक्ष, लोटस जिंग सोसाइटी
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कोट
--फोटो
करीब नौ साल से निवासी समस्याओं को झेल रहे हैं। सोसाइटी में निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। - संजय कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष, लोटस जिंग सोसाइटी
कोट
--फोटो
सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के समय कई बार लिफ्ट खराब हो जाती है। ऐसे में बच्चों को नीचे ले जाने और समय पर स्कूल पहुंचाने में परेशानी होती है। - हीना अख्तर, निवासी, लोटस जिंग सोसाइटी
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ज्योति कार्की
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- 1,100 से अधिक निवासी झेल रहे परेशानी, एनसीएलटी में पहुंचा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। सेक्टर-168 स्थित लोटस जिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। सोसाइटी में वर्ष 2017 में पजेशन मिलना शुरू हुआ था, लेकिन करीब नौ साल बीतने के बाद भी कई निर्माण कार्य अधूरे हैं। सोसाइटी के आठ टावरों में करीब 60 प्रतिशत लोग रह रहे हैं। यहां 1,100 से अधिक निवासी रहते हैं। 24 मंजिल तक बनी इमारतों में रहने वाले लोगों को आए दिन लिफ्ट खराब होने, एसटीपी से जुड़ी समस्याओं और सोसाइटी के बाहर सड़क की बदहाल स्थिति से जूझना पड़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने के बावजूद अब उनसे निर्माण कार्यों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। इससे उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। इसी के विरोध में निवासियों ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है।
निवासियों का कहना है कि जिन सुविधाओं के लिए वे पहले ही भुगतान कर चुके हैं, उनके लिए दोबारा शुल्क क्यों लिया जा रहा है। वहीं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के पास फैसले लेने की प्रक्रिया में भी पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। निवासियों के अनुसार, पजेशन लेकर रहने वाले लोगों के पास मतदान का अधिकार महज 12 प्रतिशत है, जबकि सोसाइटी में नहीं रहने वाले लोगों के पास करीब 88 प्रतिशत मत हैं। ऐसे में रहने वाले लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है।
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सोसाइटी में रहने वाले लोगों को रोजाना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिफ्ट बार-बार खराब होती है। कई बार लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है। - नंदन के. बरनवाल, एओए अध्यक्ष, लोटस जिंग सोसाइटी
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करीब नौ साल से निवासी समस्याओं को झेल रहे हैं। सोसाइटी में निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। - संजय कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष, लोटस जिंग सोसाइटी
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सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के समय कई बार लिफ्ट खराब हो जाती है। ऐसे में बच्चों को नीचे ले जाने और समय पर स्कूल पहुंचाने में परेशानी होती है। - हीना अख्तर, निवासी, लोटस जिंग सोसाइटी
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