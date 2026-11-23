Noida News: गौड़ यमुना सिटी में सुविधाओं का अभाव, निवासी परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Mon, 23 Nov 2026 07:46 PM IST
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बिजली, पेयजल, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायत कर रहे निवासी
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी के निवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। सोसाइटी में बिजली, पेयजल, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर निवासी लगातार शिकायत कर रहे हैं। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी प्रबंधन से कई बार समस्याओं के समाधान की मांग की गई, लेकिन हर बार आश्वासन देकर मामला टाल दिया जाता है। इससे निवासियों में नाराजगी बढ़ रही है।
निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में बिजली व्यवस्था को लेकर आए दिन समस्याएं सामने आती हैं। वहीं, पेयजल की व्यवस्था और साफ-सफाई को लेकर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी के अलग-अलग हिस्सों में नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निवासी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, लेकिन मौजूदा व्यवस्था से वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।
कोट
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- सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। गार्ड सोसाइटी में आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ नहीं करते हैं। - शिव कुमार, गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी
- सोसाइटी में काफी बिजली समस्या है। दिनभर में बिजली में कई बार हाई- लो वोल्टेज की समस्या आती है। - अनल, गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी
- सोसाइटी के खाली पड़े प्लॉटों में काफी गंदगी हो रही है। कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक समाधान नहीं किया गया है। मनोज, गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी
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- सोसाइटी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। - सुधीर सुधांकर, गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी
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यमुना सिटी। गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी के निवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। सोसाइटी में बिजली, पेयजल, साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर निवासी लगातार शिकायत कर रहे हैं। निवासियों का कहना है कि सोसाइटी प्रबंधन से कई बार समस्याओं के समाधान की मांग की गई, लेकिन हर बार आश्वासन देकर मामला टाल दिया जाता है। इससे निवासियों में नाराजगी बढ़ रही है।
निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में बिजली व्यवस्था को लेकर आए दिन समस्याएं सामने आती हैं। वहीं, पेयजल की व्यवस्था और साफ-सफाई को लेकर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी के अलग-अलग हिस्सों में नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निवासी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी में रहने वाले परिवारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, लेकिन मौजूदा व्यवस्था से वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।
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- सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। गार्ड सोसाइटी में आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ नहीं करते हैं। - शिव कुमार, गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी
- सोसाइटी में काफी बिजली समस्या है। दिनभर में बिजली में कई बार हाई- लो वोल्टेज की समस्या आती है। - अनल, गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी
- सोसाइटी के खाली पड़े प्लॉटों में काफी गंदगी हो रही है। कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक समाधान नहीं किया गया है। मनोज, गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी
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- सोसाइटी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। - सुधीर सुधांकर, गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी