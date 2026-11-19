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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर की पहलवान वंशिका नागर आठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने दांवपेंच से विपक्षी पहलवानों को पराजित करते हुए दिखाई देंगी। वंशिका का चयन अंडर-17 के आधार पर हुआ है। तेलंगाना में 19 दिसंबर से आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विभिन्न राज्यों के पहलवान उतरेंगे। वंशिका ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित धूम-मानिकपुर गांव में संचालित नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कुश्ती अकादमी में कोच रवि गुर्जर की निगरानी में नियमित अभ्यास करती हैं। कोच ने बताया कि खेल इंडिया गेम्स में पहलवान 65 किग्रा भार वर्ग में हिस्सा लेकर गौतमबुद्ध नगर का प्रतिनिधित्व करेंगी। गौतमबुद्ध नगर कुश्ती संघ के अध्यक्ष सतपाल यादव, संरक्षक चतर सिंह गुरुजी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष परीक्षित नागर, कोच रंजीत पहलवान, सत्यम यादव आदि ने खिलाड़ी को बधाई दी।

अंडर-17 में शानदार प्रदर्शन के आधार पर चयन