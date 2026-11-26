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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में बृहस्पतिवार को तीन दिवसीय वार्षिक खेलोत्सव का शुभारंभ हुआ। 28 नवंबर तक चलने वाले आयोजन का उद्घाटन अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित पैरा ओलंपियन व विद्यालय के पूर्व छात्र प्रवीण कुमार ने किया। प्रतियोगिताओं में सभी सदनों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 50 मीटर शटल रेस और वॉलीबॉल मुकाबला आकर्षण का केंद्र रहे। प्रवीण कुमार ने विद्यार्थियों को मेहनत और निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित किया। प्रबंधक डॉ. हरीश कुमार शर्मा ने खेलों को अनुशासन और आत्मविश्वास का माध्यम बताया।

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