Noida News: आठ टावरों में आधी लिफ्टें बंद
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 08:15 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 08:15 PM IST
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ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विक्ट्री-1 सोसाइटी के आठ टावरों में आधी लिफ्टें बंद होने से निवासियों की परेशानी बढ़ गई है। सोसाइटी में कुल 16 लिफ्ट हैं, जिनमें आठ बंद पड़ी हैं। ऐसे में हजारों लोगों को एक-एक लिफ्ट के सहारे आवाजाही करनी पड़ रही है। सुबह-शाम लंबा इंतजार करना पड़ता है। निवासी प्रशांत और विनोद का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट की विक्ट्री-1 सोसाइटी के आठ टावरों में आधी लिफ्टें बंद होने से निवासियों की परेशानी बढ़ गई है। सोसाइटी में कुल 16 लिफ्ट हैं, जिनमें आठ बंद पड़ी हैं। ऐसे में हजारों लोगों को एक-एक लिफ्ट के सहारे आवाजाही करनी पड़ रही है। सुबह-शाम लंबा इंतजार करना पड़ता है। निवासी प्रशांत और विनोद का आरोप है कि कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ब्यूरो