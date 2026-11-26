Noida News: अधिसूचित गांवों में अटकीं सरकारी योजनाएं, न शहरी का लाभ न ग्रामीण का
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:42 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 09:42 PM IST
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- रूफटॉप गार्डनिंग के 100 आवेदन निरस्त, सत्यापन नहीं होने से 550 पेंशनधारकों को परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों में रहने वाले लोगों के सामने सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों के निवासियों को न तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और न ही शहरी क्षेत्र की योजनाओं में उन्हें पात्र माना जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी के बीच फंसे इन गांवों के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागीय स्तर पर भी पात्रता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
दरअसल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रों में आने वाले गांवों को औद्योगिक नगरी के दायरे में रखा गया है। प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल होने के बाद इन गांवों की प्रशासनिक स्थिति बदल गई है, लेकिन यहां के निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शहरी या ग्रामीण श्रेणी में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जा रहा है। शासन की अधिकांश जनकल्याणकारी योजनाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित हैं। ऐसे में इन गांवों के लोग पात्रता के बावजूद योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।
रूफटॉप गार्डनिंग के 100 आवेदन निरस्त
शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश रूफटॉप गार्डनिंग योजना संचालित की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों से करीब 100 लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान विभाग में आवेदन किया था। आवेदकों की ओर से पात्रता संबंधी शर्तें पूरी किए जाने के बावजूद शासन स्तर से उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए। विभागीय स्तर पर बताया गया कि शासन ने योजना के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों को ही शहरी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। इसके चलते प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों के आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिल सका।
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सत्यापन के अभाव में 550 पेंशनधारक परेशान
प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों में रहने वाले पेंशनधारकों का सत्यापन नहीं हो पाने के कारण उनकी पेंशन अटक रही है। पेंशन के सत्यापन की प्रक्रिया लेखपाल, ब्लॉक और नगरीय निकाय स्तर पर संबंधित व्यवस्था के तहत पूरी की जाती है। स्थिति यह है कि पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों का भी समय पर सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते करीब 550 पेंशनधारकों को समय से पेंशन नहीं मिल पा रही है।
शहरी और ग्रामीण श्रेणी के बीच फंसे गांवों के लोग
प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब इन क्षेत्रों को औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है तो यहां के निवासियों को भी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। प्रशासनिक श्रेणी स्पष्ट नहीं होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
कोट
प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों को शासन की ओर से शहरी क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। - रिचा शर्मा, सहायक उद्यान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों में रहने वाले लोगों के सामने सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का संकट खड़ा हो गया है। इन गांवों के निवासियों को न तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और न ही शहरी क्षेत्र की योजनाओं में उन्हें पात्र माना जा रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी के बीच फंसे इन गांवों के लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभागीय स्तर पर भी पात्रता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
दरअसल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रों में आने वाले गांवों को औद्योगिक नगरी के दायरे में रखा गया है। प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल होने के बाद इन गांवों की प्रशासनिक स्थिति बदल गई है, लेकिन यहां के निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शहरी या ग्रामीण श्रेणी में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जा रहा है। शासन की अधिकांश जनकल्याणकारी योजनाएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित हैं। ऐसे में इन गांवों के लोग पात्रता के बावजूद योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।
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रूफटॉप गार्डनिंग के 100 आवेदन निरस्त
शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश रूफटॉप गार्डनिंग योजना संचालित की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों से करीब 100 लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान विभाग में आवेदन किया था। आवेदकों की ओर से पात्रता संबंधी शर्तें पूरी किए जाने के बावजूद शासन स्तर से उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए। विभागीय स्तर पर बताया गया कि शासन ने योजना के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों को ही शहरी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। इसके चलते प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों के आवेदकों को योजना का लाभ नहीं मिल सका।
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सत्यापन के अभाव में 550 पेंशनधारक परेशान
प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों में रहने वाले पेंशनधारकों का सत्यापन नहीं हो पाने के कारण उनकी पेंशन अटक रही है। पेंशन के सत्यापन की प्रक्रिया लेखपाल, ब्लॉक और नगरीय निकाय स्तर पर संबंधित व्यवस्था के तहत पूरी की जाती है। स्थिति यह है कि पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों का भी समय पर सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते करीब 550 पेंशनधारकों को समय से पेंशन नहीं मिल पा रही है।
शहरी और ग्रामीण श्रेणी के बीच फंसे गांवों के लोग
प्राधिकरण के अधिसूचित गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब इन क्षेत्रों को औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है तो यहां के निवासियों को भी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। प्रशासनिक श्रेणी स्पष्ट नहीं होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
कोट
प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों को शासन की ओर से शहरी क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। - रिचा शर्मा, सहायक उद्यान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर