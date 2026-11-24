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- जिनके फ्लैट तैयार हैं, उन्हें रजिस्ट्री की चिंता, जिनका निर्माण अधूरा उन्हें कब्जे का इंतजारमाई सिटी रिपोर्टरअपना घर खरीदने का सपना लेकर सुपरटेक की आवासीय परियोजनाओं में निवेश करने वाले हजारों परिवार कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी खरीदार को वर्षों बाद भी फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है, तो कोई फ्लैट मिलने के बावजूद रजिस्ट्री के लिए भटक रहा है। वहीं, जिन परियोजनाओं में लोग रह रहे हैं, वहां भी मेंटेनेंस, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में घर खरीदारों के लिए मकान खरीदने का सपना अब लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई में बदल गया है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई से खुद को करने के बाद निवासियों की परेशानी बढ़ गई है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं नए सिरे से फिर से सुनवाई न होने लगे।खरीदार मुकेश ने बताया कि अभी तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है, उनके सामने आर्थिक परेशानी सबसे बड़ी है। घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लिया हुआ है। उन्हें हर महीने ईएमआई चुकानी पड़ रही है, जबकि रहने के लिए किराये का मकान भी लेना पड़ रहा है। इस तरह एक ही परिवार पर दोहरा आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अधिवक्ता कुमार मिहिर ने बताया कि इन परियोजनाओं का विस्तार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गुरुग्राम, रुद्रपुर और बहादुरगढ़ तक है। इनमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पांच-पांच परियोजना शामिल है। लड़ाई लड़ रहे निवासियों को काफी समस्या हो सकती है।नेफोवा अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि जिन परिवारों को फ्लैट का कब्जा मिल चुका है, उनकी परेशानी भी खत्म नहीं हुई है। बड़ी संख्या में खरीदार अब तक रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं। ऐसे में फ्लैट में रहने के बावजूद उन्हें कानूनी मालिकाना हक को लेकर चिंता बनी हुई है।निवासी मिहिर ने बताया कि समस्याएं भी कम नहीं हैं। कई जगह अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) का गठन नहीं होने के कारण रखरखाव व्यवस्था को लेकर असमंजस बना हुआ है। मेंटेनेंस शुल्क, पानी की आपूर्ति, बिजली और अन्य सुविधाओं को लेकर निवासियों को संघर्ष करना पड़ता है। खरीदारों का कहना है कि केवल फ्लैट का निर्माण पूरा कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाएं और पारदर्शी रखरखाव व्यवस्था भी मिलनी चाहिए।अब इन परिवारों की उम्मीद एनबीसीसी पर टिकी है। खरीदार चाहते हैं कि सभी परियोजनाओं के लिए अलग-अलग निर्माण समयसीमा घोषित की जाए। उनकी चार प्रमुख मांगों में रजिस्ट्री की समयसीमा, रेरा से पूर्ण छूट का विरोध, अधूरे फ्लैटों का निर्माण पूरा कर कब्जा देना और सीसी के बाद पांच साल की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लायबिलिटी शामिल है।