ग्रेटर नोएडा। 1984 के सिख विरोधी दंगों का दंश झेलकर अपनी जान बचाने के लिए पंजाब पलायन करने वाले एक परिवार की पैतृक जमीन को अब भू-माफियाओं द्वारा फर्जीवाड़े से हड़पने का मामला सामने आया है। अदालत ने इस गंभीर प्रकरण में बीटा-2 कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।याची के अनुसार, उनके पिता दीदार सिंह ने 26 जून 1975 को गांव झुप्पा में कृषि भूमि खरीदी थी। 1984 के दंगों के भयावह माहौल में दीदार सिंह जान बचाकर पंजाब चले गए, जिसके चलते राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज नहीं हो सका। फरवरी 2020 में उनकी मृत्यु के बाद, आरोपियों ने इस विस्थापन का फायदा उठाया। जून 2025 में फर्जी पहचान पत्र व आधार कार्ड के जरिये एक नकली व्यक्ति को दीदार सिंह बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया गया और असली वारिस को ही फर्जी बेटा बता दिया गया। 5 अक्तूबर 2026 को जब आरोपी इस जमीन का बैनामा करने पहुंचे, तो विरोध करने पर पीड़ित को हथियारबंद बाउंसरों के बल पर जान से मारने की धमकी दी गई।