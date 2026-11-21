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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। दिल्ली-एनसीआर में लूट, झपटमारी और वाहन चोरी की 100 से ज्यादा वारदात करने वाले एक ही गिरोह के चार बदमाशों को नोएडा पुलिस ने दो अलग-अलग मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कोतवाली फेज-2 पुलिस ने एनएसईजेड के पास गंदा नाला पुस्ता रोड पर हुई मुठभेड़ में आदित्य उर्फ सन्नी उर्फ आदि और नसीम अली उर्फ रियाज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी है। वहीं कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस ने ग्रीन बेल्ट के पास सर्विस रोड पर मुठभेड़ के बाद अभिषेक कुमार और मनोज उर्फ मल्लाह को गिरफ्तार किया।पुलिस ने चारों आरोपियों की निशानदेही पर चार बाइक, दो तमंचे, कारतूस, लूट के 1.50 लाख रुपये और सोने की चेन का एक टुकड़ा बरामद किया है। डीसीपी सेंट्रल प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात को कोतवाली फेज-2 की टीम एनएसईजेड के पास गंदा नाला पुस्ता रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों बाइक छोड़कर भागने लगे। आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में आदित्य और नसीम के पैर में गोली लगी।वहीं कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस ग्रीन बेल्ट के पास सर्विस रोड पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने घिरता देखकर फायरिंग कर दी। गोली पेड़ में लगी। पुलिसकर्मियों ने पेड़ की आड़ लेकर खुद को बचाया और सुरक्षित कार्रवाई करते हुए अभिषेक कुमार और मनोज को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस पूछताछ में चारों आरोपियों ने 30 अक्तूबर की रात नया गांव के पास लूट की बात स्वीकार की है। चारों दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में चोरी, स्नेचिंग और लूट की वारदात करते थे। चारों वारदात में चोरी की बाइक का इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने बताया कि वे अलग-अलग दो मोटरसाइकिलों से अन्य वारदात करने के इरादे से निकले थे। इन बदमाशों ने एनसीआर में 100 से अधिक वारदात की है।बदमाशों पर दर्ज हैं 30 से ज्यादा एफआईआरपुलिस अधिकारियों के मुताबिक चारों बदमाशों पर तीस से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं। आदित्य के खिलाफ गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद में चोरी, लूट, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट समेत नौ मुकदमे दर्ज हैं। नसीम के खिलाफ गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों में चार मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अभिषेक और मनोज के खिलाफ भी एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, चोरी और लूट से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं।