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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नीतियों के खिलाफ और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (लोक शक्ति) का अनिश्चितकालीन धरना 17 माह से रौनीजा गांव के पास जारी है। शासन और प्राधिकरण द्वारा लंबे समय से अनदेखी के विरोध में भाकियू (लोक शक्ति) ने 29 नवंबर को फलैदा कट पर महापंचायत करने का ऐलान किया है। महापंचायत की तैयारियों को लेकर बुधवार को रौनीजा धरना स्थल पर बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यौराज सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता ओमवीर सिंह, सुनील भाटी, शिबू, नरसिंह पाल और धर्मवीर सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे।