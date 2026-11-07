Noida News: ट्रेडिंग खाते में दिखाया लाखों का मुनाफा, बुजुर्ग से 20.26 लाख ठगे

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग में मोटी कमाई का सपना दिखाकर साइबर ठगों ने सेक्टर-76 निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग को 20.26 लाख रुपये का चूना लगा दिया। आरोपियों ने फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उनके खाते में लाखों रुपये का मुनाफा दिखाकर भरोसा जीता। जब पीड़ित ने अपनी जमा पूंजी निकालनी चाही तो नए-नए शुल्क और तकनीकी अड़चनें बताकर रकम रोक दी गई। इतना ही नहीं, पैसे वापस दिलाने के नाम पर उनसे 23.44 लाख रुपये और जमा करने को कहा गया। इस मामले में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।सेक्टर-76 स्थित एक सोसाइटी निवासी बुजुर्ग 19 सितंबर को वह डेल्टा टेकइन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के संपर्क में आए थे। कंपनी ने खुद को चंडीगढ़ के सेक्टर-18डी स्थित बताते हुए डेल्टा सिक्योरिटीज और सेबी से पंजीकृत होने का दावा किया। इसके बाद कंपनी के कस्टमर केयर विभाग और मुख्य विश्लेषक गुल टेकचंदानी ने फोन और व्हाट्सएप के जरिये उनसे संपर्क किया। निवेश पर अच्छा रिटर्न देने के साथ मुनाफे का 20 प्रतिशत सेवा शुल्क लेने की बात कही गई। पीड़ित को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा दिखाई देता रहा। इससे प्रभावित होकर उन्होंने अलग-अलग किस्तों में रकम जमा कर दी, लेकिन निकासी का प्रयास करते ही आरोपियों ने खाते के फ्रीज होने और दोबारा सक्रिय कराने के नाम पर अतिरिक्त भुगतान मांगा। बाद में खाते की क्रेडिट रेटिंग 65 प्रतिशत बताकर निकासी रोक दी गई।19 सितंबर से 20 अक्तूबर के बीच उन्होंने कुल 20,26,399 रुपये जमा किए, जबकि केवल 35 हजार रुपये ही वापस मिले। इसके बाद रकम निकालने के लिए 23,44,329 रुपये और जमा करने का दबाव बनाया गया। सात दिन में भुगतान नहीं करने पर खाता प्रभावित होने की चेतावनी भी दी गई। एसीपी साइबर विवेक रंजन राय ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की जांच की जा रही है।