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वान्या दीक्षितनोएडा। शहर की खराब हवा हर किसी की सेहत बिगाड़ रही है लेकिन इसका सबसे अधिक असर उन महिलाओं पर पड़ रहा है जो पहले से ही हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) की चपेट में हैं। गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गंभीर एनीमिया, थायरॉइड या पिछली प्रेग्नेंसी में गर्भपात जैसी समस्याओं से जूझ रहीं गर्भवतियों के लिए वायु प्रदूषण किसी डबल अटैक से कम नहीं है। अस्पतालों में ऐसी गर्भवती महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा खराब हवा में सांस लेने से गर्भ में पल रहे शिशु की जान को भी खतरा हो सकता है।भंगेल सीएचसी की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मीरा पाठक बताती हैं कि हाई एक्यूआई के दौरान हवा में मौजूद जहरीले केमिकल सांस और फेफड़ों के जरिये मां के रक्त प्रवाह में घुल जाते हैं। यह जहर गर्भनाल (प्लेसेंटा) को पार कर शिशु के रक्त में पहुंच जाता है जिससे शिशु तक जाने वाली ऑक्सीजन और पोषण की सप्लाई बाधित होती है। इससे केवल हाई रिस्क ही नहीं, बल्कि सामान्य गर्भवती महिलाओं में भी बीपी, शुगर, थायरॉइड, सांस की एलर्जी और शुरुआती तीन महीनों में ब्लीडिंग जैसी जटिलताएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो महिलाएं प्री-डायबिटिक हैं, वह डायबिटीज की श्रेणी में आ रही हैं और पहले से बीमार महिलाओं की दवाओं की डोज बढ़ानी पड़ रही है।प्लेसेंट तक ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधासेक्टर-56 स्थित निजी क्लिनिक के डॉ. मनन गुप्ता ने बताया कि पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म जहरीले कण शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाकर रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करते हैं। इससे हाई ब्लड प्रेशर, प्री-एक्लेम्पसिया, जेस्टेशनल डायबिटीज और प्लेसेंटा से जुड़ी जटिलताओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। प्लेसेंटा तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित होने की आशंका रहती है। पीएम 2.5 के संपर्क से समय से पहले जन्म, कम जन्म वजन और भ्रूण के धीमे विकास जैसी समस्याएं हो सकती हैं।शिशु पर पड़ सकता है यह असरप्लेसेंटा से ऑक्सीजन कम मिलने के कारण गर्भ में शिशु की ग्रोथ रुकने लगती है और बच्चा कमजोर रह जाता है।शिशु गर्भ में जल्दी तनाव में चला जाता है और उसकी हलचल कम या बंद हो सकती है।-गर्भ में असहज स्थिति बनने से प्री-टर्म डिलीवरी (37 हफ्ते से पहले प्रसव) का जोखिम बढ़ जाता है।-जन्म के समय शिशु का वजन कम होने और फेफड़े पूरी तरह विकसित न होने से सांस लेने में गंभीर तकलीफ होती है।...तीन साल में बढ़ा हाई रिस्क गर्भवतियों का ग्राफ2023-24 - 78,893 जांचों में 3,992 महिलाएं (5.06%) हाई रिस्क मिलीं।2024-25 - 76,981 जांचों में 8,397 (10.90%) हाई रिस्क के मामले सामने आए।2025-26 - 84,671 जांचों में हाई रिस्क की संख्या बढ़कर 12,228 (14.44%) हो गई।