Noida News: दिवाली पर 48 घरों में गूंजी किलकारी, 15 के आंगन में आईं लक्ष्मी

विज्ञापन

नोएडा। दिवाली पर 48 घरों में खुशियों ने दस्तक दी। जिला अस्पताल और भंगेल सीएचसी में कुल 48 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 15 बच्चियां शामिल हैं। छोटी दिवाली पर 22 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें आठ बच्चियां थीं। वहीं, बड़ी दिवाली पर 21 बच्चों की किलकारी गूंजी। इनमें सात बच्चियां शामिल हैं। तीन बच्चों का जन्म सिजेरियन प्रसव से हुआ।बेटियों के जन्म से परिवारों में उत्साह का माहौल रहा। परिजनों ने नन्ही बच्चियों का स्वागत लक्ष्मी के आगमन के रूप में किया। जिला अस्पताल के महिला ओपीडी वार्ड में तैनात नर्स नीरज ने बताया कि छोटी और बड़ी दिवाली पर कई परिवारों में बच्चों का जन्म हुआ। त्योहार पर नन्ही बच्चियों के आगमन से परिजनों की खुशियां दोगुनी हो गईं। हालांकि, जन्म लेने वाले बच्चों में लड़कों की संख्या अधिक रही। परिवारों ने इसे दिवाली का यादगार उपहार बताया।पूरी हुई सपना की मुरादसदरपुर निवासी सपना ने बताया कि यह उनकी पहली संतान है। उन्होंने भगवान से पहली संतान बेटी होने की कामना की थी। दिवाली के शुभ अवसर पर उनकी यह मुराद पूरी हुई। बेटी के जन्म से पूरा परिवार बेहद खुश है।