विज्ञापन



यमुना सिटी। जेवर में 51 फुट ऊंचा तिरंगा लगवाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय कलाकार व सामाजिक कार्यकर्ता विनय आमेरिया ने लखनऊ में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। कालिदास मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात के दौरान विनय आमेरिया ने उन्हें पत्र सौंपकर जेवर के किसी प्रमुख चौराहे पर 51 फुट ऊंचा तिरंगा लगवाने की मांग की। विनय आमेरिया ने कहा कि कस्बे में भव्य तिरंगा स्थापित होने से क्षेत्रवासियों में गौरव की भावना बढ़ेगी। उपमुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना की। इस मौके पर त्रिलोक शर्मा डुढेरा, ब्रजेश यादव और रोहित यादव मौजूद रहे।

माई सिटी रिपोर्टर