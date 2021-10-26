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तीन-चार साल से हर बारिश के बाद बन रहे हालात, ज्वार की फसल चौपट, गेहूं-सरसों की बुवाई का समय भी निकलाआर्थिक मदद और स्थायी समाधान की मांगसद्दाम हुसैनपिनगवां। खेतों में लहलहाती फसल देखने और उससे परिवार की जरूरतें पूरी करने का सपना संजोए किसानों के लिए इस बार बरसात आफत बनकर आई है। खेतों में जमा पानी ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। ऐंचवाड़ी, गोकलपुर और नीमखेड़ा गांवों की 100 एकड़ से अधिक कृषि भूमि लंबे समय से जलमग्न है। खेतों में पानी भरा रहने से किसानों की ज्वार की फसल पूरी तरह खराब हो गई। अब हालात ऐसे हैं कि किसान गेहूं और सरसों की बुवाई भी नहीं कर पा रहे। खरीफ की फसल गंवाने के बाद रबी की फसल से भी हाथ धोने की नौबत आ गई है।हर साल बारिश के बाद डूब जाते हैं खेतकिसानों के अनुसार डहर वाले क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण बारिश का पानी खेतों में जमा हो जाता है। नीमखेड़ा गांव के 70 से अधिक, ऐंचवाड़ी के 30 से अधिक और गोकलपुर के 20 से अधिक खेत जलभराव की चपेट में हैं। किसानों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। पिछले तीन-चार वर्षों से हर बारिश के बाद यही स्थिति बन रही है। हर साल खरीफ की फसल खराब होती है और इसके बाद रबी की बुवाई भी प्रभावित होती है।दोहरी मार झेल रहे अन्नदाता, खाली रह जाएंगे खेतकिसानों का कहना है कि लंबे समय तक जमा रहने के कारण वे समय पर गेहूं और सरसों की बुवाई नहीं कर सके। कृषि सीजन का महत्वपूर्ण समय निकल चुका है। ऐसे में खेत खाली रहने की आशंका है। किसानों का कहना है कि खेती में बीज, खाद, जोताई और मजदूरी पर हजारों रुपये खर्च करने के बावजूद उन्हें कोई आमदनी नहीं हो पा रही।मुआवजा तो दूर, पानी निकासी का इंतजाम भी नहींप्रभावित किसानों का आरोप है कि बार-बार समस्या सामने आने के बावजूद प्रशासन की ओर से न तो जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की गई और न ही फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक सहायता मिली। किसानों का कहना है कि हर साल नुकसान उठाने के बाद भी उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित खेतों का सर्वे करवाकर नुकसान का आकलन करने, उचित मुआवजा देने और जल निकासी के लिए स्थायी प्रबंध करने की मांग की है।कई वर्षों से बारिश के बाद खेतों में पानी भर जाता है। इस बार भी ज्वार की फसल बर्बाद हो गई और गेहूं की बुवाई का समय निकल गया। - याकूब खान, किसान।किसान बड़ी उम्मीद के साथ खेतों में बीज डालता है और दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन जलभराव उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। - साहिद, किसान।खरीफ के साथ रबी की फसल भी हाथ से निकल गई। प्रशासन जल्द पानी निकासी का इंतजाम करे और प्रभावित किसानों को सहायता दे। - साजिद, किसान।जलभराव की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ प्रभावित खेतों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद जलभराव की स्थिति और प्रभावित कृषि भूमि की रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेज दी गई है। विभाग की ओर से समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि किसानों को जलभराव की समस्या से स्थायी रूप से निजात दिलाई जा सके। - मुबारिक खान, कनिष्ठ अभियंता, सिंचाई विभाग।