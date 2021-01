गौतमबुद्ध नगर में कोरोना से गई एक और जान, अब तक 91 की मौत 

गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के कारण एक और व्यक्ति की जान चली गई। जिले में कोरोना संक्रमण के कारण 91 लोगों की जान जा चुकी है और अब तक 25,053 संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। 21 नए मामले सामने आए हं और सरकारी आंकड़े के अनुसार 327 मामले सक्रिय हैं।

UP's Gautam Buddh Nagar records one more fatality linked to #COVID19, district's toll rises to 91; infection tally mounts to 25,053 with 21 new cases; active case count 327: Official data