माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। शहर की सडक़ों की खराब हालत और निर्माण कार्यों में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने सख्ती शुरू कर दी है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ने सडक़ निर्माण और मरम्मत से जुड़े सभी कार्यों की विस्तृत जांच कराने का फैसला किया है। इसके तहत चल रही और हाल ही में पूरी हुई परियोजनाओं के टेंडरों की समीक्षा की जाएगी। जिन ठेकेदारों के काम में लापरवाही, देरी या गुणवत्ता से समझौता सामने आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों की जांच सिर्फ फाइलों और रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी। अधिकारी औचक निरीक्षण कर मौके पर सडक़ों और निर्माण स्थलों की स्थिति का जायजा लेंगे। इस दौरान यह भी परखा जाएगा कि ठेकेदारों ने टेंडर में निर्धारित शर्तों और तकनीकी मानकों का पालन किया है या नहीं। सडक़ निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता की भी जांच कराई जाएगी। प्राधिकरण ने अधिकारियों से सभी संबंधित परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसमें काम की मौजूदा स्थिति, निर्माण की गुणवत्ता, निर्धारित समयसीमा और देरी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। तय समय के बाद भी अधूरी पड़ी परियोजनाओं में संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी। दरअसल, शहर के कई सेक्टरों और प्रमुख मार्गों पर गड्ढों, उखड़ी सडक़ों और अधूरी मरम्मत से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर हाल में बनी सडक़ों की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें मिली हैं।