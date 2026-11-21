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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में जीएन ग्रुप के सामने एक छात्र से मारपीट और हवा में फायरिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार को चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एमनाबाद गांव निवासी केशव जीएन ग्रुप कॉलेज में बीए एलएलबी चतुर्थ वर्ष के छात्र है। शिकायत के अनुसार बृहस्पतिवार की सुबह साथ पढ़ने वाले विशू भाटी से उसकी कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद करीब 2:30 बजे चौगानपुर गांव निवासी विशू अपने साथी आयुष भाटी, सागर और प्रशांत के साथ पहुंचा और केशव से मारपीट की। विशू ने हवा में फायरिंग की। वहीं कोतवाली पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा-115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाने) और धारा 125 (दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने वाला कृत्य) की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

माई सिटी रिपोर्टर