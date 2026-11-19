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यमुना सिटी (संवाद)। क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 248 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में आता है। वहीं, शाम को एक्यूआई 229 दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार को क्षेत्र का अधिकतम एक्यूआई 218 रहा था। इस तरह एक दिन में प्रदूषण के स्तर में 30 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक्यूआई खराब श्रेणी में बना हुआ है। इस स्तर पर अस्थमा और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को परेशानी हो सकती है।