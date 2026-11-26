Noida News: चार महीने की तैयारी के बाद एओए चुनाव स्थगित, निवासियों में रोष
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 06:14 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 06:14 PM IST
विज्ञापन
फोटो
29 नवंबर को होना था मतदान, 11 दिन पहले स्थगन का आदेश
; आदेश वापस लेने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। चार महीने की तैयारी, निर्वाचन समिति का गठन, सदस्यता अभियान, मतदाता सूची और उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिक्का कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी में एओए चुनाव मतदान से ठीक पहले थम गए। सेक्टर-78 स्थित सोसाइटी में 29 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन इससे 11 दिन पहले 18 नवंबर को चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे नाराज निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की है। बृहस्पतिवार को सोसाइटी के कई निवासी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे।
निवासियों के मुताबिक, जुलाई 2026 में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। 24 जुलाई को निर्वाचन समिति गठित की गई। अगस्त और सितंबर में सदस्यता अभियान चलाया गया। इसके बाद 23 अक्तूबर को 275 सदस्यों की अनंतिम मतदाता सूची जारी हुई। 31 अक्तूबर को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया और 10 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच में सभी 16 उम्मीदवार पात्र पाए गए। यानी चुनाव की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब केवल मतदान और मतगणना बाकी थी। इसी बीच 18 नवंबर को चुनाव स्थगित होने का आदेश आ गया। निवासियों का आरोप है कि एक निवासी की शिकायत के आधार पर चुनाव रोका गया है, जबकि उनका नाम 275 सदस्यों की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। निवासियों का कहना है कि जिस चुनाव के लिए लोग कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, उसे मतदान से ठीक पहले रोक देना उनके साथ अन्याय है। इससे सोसाइटी में पहले से बनी हुई समस्याओं के समाधान की उम्मीद भी टूट गई है।
कोट
--फोटो
सोसाइटी में पहले से ही कई तरह की समस्याएं हैं। एओए बनने के बाद उम्मीद थी कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा। - देवेंद्र सिंह, निवासी, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स
विज्ञापन
कोट
--फोटो
कई महीनों से चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थीं। निर्वाचन समिति गठित करने से लेकर सर्वे और नामांकन तक सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थीं। - विवेक गुप्ता, निवासी, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स
कोट
--फोटो
निवासियों को उम्मीद थी कि नई कार्यकारिणी बनने के बाद सोसाइटी की समस्याओं का समाधान शुरू होगा। - अजय कुमार, निवासी, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स
कोट
--फोटो
जुलाई से चुनाव की प्रक्रिया में सभी लोग लगे हुए थे, फिर इसे रोका कैसे जा सकता है। - मोनिका, निवासी, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स
विज्ञापन
29 नवंबर को होना था मतदान, 11 दिन पहले स्थगन का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। चार महीने की तैयारी, निर्वाचन समिति का गठन, सदस्यता अभियान, मतदाता सूची और उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिक्का कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी में एओए चुनाव मतदान से ठीक पहले थम गए। सेक्टर-78 स्थित सोसाइटी में 29 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन इससे 11 दिन पहले 18 नवंबर को चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया। इससे नाराज निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की है। बृहस्पतिवार को सोसाइटी के कई निवासी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे।
निवासियों के मुताबिक, जुलाई 2026 में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। 24 जुलाई को निर्वाचन समिति गठित की गई। अगस्त और सितंबर में सदस्यता अभियान चलाया गया। इसके बाद 23 अक्तूबर को 275 सदस्यों की अनंतिम मतदाता सूची जारी हुई। 31 अक्तूबर को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया और 10 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच में सभी 16 उम्मीदवार पात्र पाए गए। यानी चुनाव की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब केवल मतदान और मतगणना बाकी थी। इसी बीच 18 नवंबर को चुनाव स्थगित होने का आदेश आ गया। निवासियों का आरोप है कि एक निवासी की शिकायत के आधार पर चुनाव रोका गया है, जबकि उनका नाम 275 सदस्यों की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। निवासियों का कहना है कि जिस चुनाव के लिए लोग कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, उसे मतदान से ठीक पहले रोक देना उनके साथ अन्याय है। इससे सोसाइटी में पहले से बनी हुई समस्याओं के समाधान की उम्मीद भी टूट गई है।
विज्ञापन
कोट
सोसाइटी में पहले से ही कई तरह की समस्याएं हैं। एओए बनने के बाद उम्मीद थी कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा। - देवेंद्र सिंह, निवासी, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स
विज्ञापन
कोट
कई महीनों से चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही थीं। निर्वाचन समिति गठित करने से लेकर सर्वे और नामांकन तक सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थीं। - विवेक गुप्ता, निवासी, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स
कोट
निवासियों को उम्मीद थी कि नई कार्यकारिणी बनने के बाद सोसाइटी की समस्याओं का समाधान शुरू होगा। - अजय कुमार, निवासी, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स
कोट
जुलाई से चुनाव की प्रक्रिया में सभी लोग लगे हुए थे, फिर इसे रोका कैसे जा सकता है। - मोनिका, निवासी, सिक्का कार्मिक ग्रीन्स