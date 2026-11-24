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ग्रेटर नोएडा। साकीपुर स्थित वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन के विवेकानंद प्रतिभा विकास केंद्र में राष्ट्र रक्षा यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और प्रतिभागियों को सनातनी संस्कारों, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक अभिभावकों, समिति सदस्यों और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान केंद्र संचालिका भारती, दुली चंद नागर, शिव नरेश पांडे, राजेंद्र सोनी, नरवीर बिष्ट, प्रो. विवेक कुमार, डॉ. नीरज कौशिक और राजकुमार चौरसिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।