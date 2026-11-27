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अग्निशमन व्यवस्था पर सवाल, सोसाइटी की सुरक्षा में चूक को लेकर निवासियों में नाराजगीचमचमाती इमारतें, ऊंचे-ऊंचे टावर और हजारों परिवारों का आशियाना, लेकिन जब बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा की बात आती है तो लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी में स्थिति बदहाल दिखती है। करीब 29 टावरों और 2,500 परिवारों वाली इस सोसाइटी में व्यवस्थाओं को लेकर निवासियों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अग्निशमन इंतजामों से लेकर पानी की टंकियों की सफाई, लिफ्ट, सुरक्षा गार्ड और पार्किंग तक, हर मोर्चे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में अग्निशमन व्यवस्था को लेकर सबसे गंभीर शिकायत सामने आई है। आरोप है कि आग से बचाव के लिए जरूरी उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। 29 टावरों में 2,500 परिवारों की जिंदगी जुड़ी होने के बावजूद यदि अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। निवासी रानी ने बताया कि पानी की टंकियों की सफाई को लेकर भी नाराजगी है। आरोप है कि पिछले करीब एक साल से पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं कराई गई है। हजारों लोग इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पानी जैसी बुनियादी जरूरत की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित नहीं हो पा रही तो सोसाइटी में कैसे रहा जाए।ऊंचे टावरों में रहने वाले लोगों के लिए लिफ्ट जीवन की जरूरत है, लेकिन लिफ्ट आए दिन खराब होती रहती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और बीमार लोगों पर पड़ता है। बार-बार खराबी के बावजूद स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा।सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि कई टावरों में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं हैं। कुछ टावरों में गार्ड की मौजूदगी तक नहीं रहती है। आखिर निवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा।पार्किंग विवाद भी सोसाइटी की बड़ी समस्या बन चुका है। कई निवासियों को अब तक उनकी निर्धारित पार्किंग नहीं मिली है। इसके चलते आए दिन लोगों के बीच कहासुनी और झगड़े की नौबत आ रही है। आखिर पार्किंग आवंटन की व्यवस्था पारदर्शी क्यों नहीं बनाई जा रही।29 टावरों में हजारों लोग रहते हैं। अगर कभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा- -सचिन, निवासी, लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटीपिछले करीब एक साल से पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं हो रही है। जिससे गंदा पानी घरों में पहुंच रहा है। - वरुण, निवासी, लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटीलिफ्ट आए दिन खराब रहती हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है। कई टावरों में पर्याप्त गार्ड नहीं हैं। - विकास, निवासी, लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटीपार्किंग की समस्या ने लोगों को परेशान कर रखा है। कई निवासियों को उनकी निर्धारित पार्किंग नहीं मिली है। - दिनेश गुप्ता,निवासी, लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी