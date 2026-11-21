पूर्वी दिल्ली । खेल के मैदान में लगातार जीत हासिल करने के साथ पढ़ाई को प्राथमिकता देना आसान नहीं होता, लेकिन नव्या उनियाल ने इसे दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। हैंडबॉल में राज्य स्तर पर पहचान बनाने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज में खेल कोटे से दाखिला लिया है। पूर्वी दिल्ली के एक निजी स्कूल की छात्रा रहीं नव्या ने जोनल प्रतियोगिताओं में लगातार प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके अलावा, वह दिल्ली राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप में भी पदक जीत चुकी हैं। मैत्रेयी कॉलेज की हैंडबॉल टीम में शामिल होने के बाद अब वह दिल्ली विश्वविद्यालय की अंतरमहाविद्यालयीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने की तैयारी कर रही हैं। नव्या के खेल सफर में परिवार का भी अहम योगदान रहा है। उनके पिता रवि उनियाल बीसीसीआई लेवल-ए कोच हैं।नव्या ने 2022-23 में जूनियर हैंडबॉल जोनल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके साथ अंडर-14 इंटरजोन प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। साल 2023-24 में जूनियर जोनल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और दिल्ली राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अंडर-17 इंटरजोन प्रतियोगिता में भी भाग लिया। साल 2024-25 में सीनियर वर्ग की जोनल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा साबित की। वहीं, 2025-26 में सीनियर जोनल प्रतियोगिता में फिर पहला स्थान और दिल्ली राज्य हैंडबॉल चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान उन्होंने अंडर-19 इंटरजोन प्रतियोगिता में भी भाग लिया।