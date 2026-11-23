अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दावा किया कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के नेहरू विहार वार्ड में भाजपा के बूथ लेवल एजेंट ने 75 जीवित मतदाताओं को मृत दर्शाकर उनके नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 भरवाए।राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में यादव ने दावा किया कि कांग्रेस के बीएलए-1 की जांच में मामला सामने आया। इनमें 65 मतदाताओं के जीवित होने की पुष्टि हुई। कांग्रेस ने 16 लोगों को प्रभावित बताते हुए पहचान पत्रों के साथ उन्हें मीडिया के सामने पेश किया। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी विचारधारा और कमजोर वर्गों के मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि समय रहते जांच नहीं होती तो मतदाताओं के नाम सूची से कट सकते थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने सभी मामलों की निष्पक्ष जांच, प्रभावितों को सुनवाई का अवसर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।