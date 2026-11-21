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घरेलू बजट के साथ छोटे कारोबारियों की लागत पर भी असरसंवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। रसोई में इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल अब आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगा है। महज एक सप्ताह में इसकी कीमत करीब 195 रुपये से बढ़कर 240 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। महंगे तेल के चलते कई परिवारों ने इसकी खपत घटा दी है, जबकि कुछ सोयाबीन और सनफ्लाॅवर जैसे सस्ते विकल्प अपना रहे हैं। कीमतों में तेजी का असर घरेलू बजट के अलावा हलवाइयों और छोटे खानपान कारोबारियों पर भी पड़ रहा है।शाहदरा के तेल व्यापारी पीयूष कुमार ने बताया कि एक सप्ताह में सरसों के तेल की कीमत में करीब 35 से 45 रुपये प्रति लीटर का अंतर आया है। बाजार में सोयाबीन तेल 180 से 190 रुपये और सनफ्लाॅवर तेल करीब 190 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कीमतों में अंतर के कारण ग्राहक अब दूसरे खाद्य तेलों के भाव पूछ रहे हैं और बजट के मुताबिक खरीदारी कर रहे हैं।तेल की बढ़ती कीमतों से सीमित और मध्यवर्गीय परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है। राशन, सब्जियों और अन्य जरूरी वस्तुओं के खर्च के बीच महंगा तेल अतिरिक्त बोझ बन गया है। सोनिया विहार के एक दुकानदार आशीष के मुताबिक, कीमतें बढ़ने के बाद ग्राहकों ने तेल की खरीदारी कम कर दी है। पहले जो परिवार पांच लीटर तक तेल खरीदते थे, वे अब जरूरत के मुताबिक एक लीटर तक खरीद रहे हैं। कई ग्राहक अब एक साथ अधिक मात्रा में तेल खरीदने से बच रहे हैं।हलवाइयों और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ीसरसों के तेल की महंगाई से हलवाइयों और छोटे खानपान कारोबारियों का गणित भी बिगड़ रहा है। पकौड़े, कचौड़ी, पूड़ी और अन्य तली हुई चीजें बनाने में तेल की अधिक खपत होती है। ऐसे में कीमत बढ़ने से उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ रहा है। कारोबारियों के सामने बढ़ी लागत खुद उठाने या खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाने का विकल्प है। कीमतें बढ़ाने पर ग्राहकों के कम होने का डर है, जबकि पुराने दाम पर सामान बेचने से मुनाफा घट रहा है।कीमत देखकर विकल्प चुन रहे ग्राहकसरसों के तेल के महंगे होने से अब ग्राहकों के लिए स्वाद के साथ कीमत भी खरीदारी का अहम आधार बन गई है। सोयाबीन और सनफ्लाॅवर तेल अपेक्षाकृत सस्ते होने के कारण इनकी ओर रुझान बढ़ रहा है। कुछ परिवार सरसों के तेल का इस्तेमाल केवल जरूरी पकवानों तक सीमित कर रहे हैं। बाजार में बदलता यह रुझान बताता है कि खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को अपनी रसोई का बजट नए सिरे से तय करने पर मजबूर कर दिया है।