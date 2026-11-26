Delhi NCR News: नेताओं के पहनावे से निकलकर युवाओं का फैशन बनी खादी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:41 PM IST
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28 राज्यों के 101 स्टॉल, डिजाइनर परिधान, शहद, हस्तशिल्प उत्पाद, कारोबार दो लाख करोड़ के करीब
चरखे से सूत कताई, फैशन शो और पॉडकास्ट स्टूडियो आकर्षण, 37 फीसदी स्टॉल महिला उद्यमियों के नाम
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
कभी नेताओं की पहचान मानी जाने वाली खादी अब युवाओं के फैशन और पसंद का हिस्सा बन रही है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया का पवेलियन इसकी बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। हॉल नंबर छह में खादी और ग्रामोद्योग के लिए पूरा हिस्सा समर्पित किया गया है, जहां 28 राज्यों के 101 स्टॉल पर पारंपरिक कपड़ों से लेकर डिजाइनर परिधान, सिल्क की साड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन, शहद, हस्तशिल्प और खानपान के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। खादी का कारोबार भी 30-32 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। पवेलियन में इस बार 37 फीसदी स्टॉल महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।
पवेलियन में खादी अब केवल सफेद कुर्ते और धोती तक सीमित नहीं है। बनारसी साड़ियों से लेकर खादी सिल्क, ऐरी सिल्क और दक्षिण भारतीय सिल्क के परिधान तक की विविधता देखने को मिल रही है। मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट के साथ युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए डिजाइन, रंगों का संयोजन और आकर्षक पैकेजिंग खादी के नए रूप को दिखा रहे हैं। यहां खादी के फैशन शो भी आयोजित किए जा रहे हैं। असम, बंगाल, वाराणसी, गोरखपुर, बस्तर और कश्मीर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों के उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं।
101 स्टॉल पर 28 राज्यों के उत्पाद : खादी इंडिया पवेलियन में 41 खादी संस्थाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और ग्रामोद्योग की 55 इकाइयों और तीन स्फूर्ति क्लस्टर के स्टॉल हैं। यहां कपड़ों के अलावा शहद, आयुर्वेदिक उत्पाद, प्राकृतिक चाय, हर्बल हेयर ऑयल, पापड़, अचार, लकड़ी के खिलौने, बांस और बेंत के सामान, चमड़े के जूते, रत्न और आभूषण भी प्रदर्शित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले इन उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने का प्रयास भी इस पवेलियन में दिखाई देता है।
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चरखे से पॉडकास्ट तक, खादी का नया अंदाज :
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि पवेलियन में आठ लाइव डेमो स्टॉल लगाए गए हैं। यहां देशी और एनएमसी चरखे पर सूत कताई, हथकरघे पर बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, मोमबत्ती निर्माण, इत्र और अगरबत्ती बनाने तथा कच्ची घानी से तेल निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जा रहा है। आगंतुक इन पारंपरिक गतिविधियों को करीब से देख सकते हैं और कुछ में खुद भी हिस्सा ले सकते हैं। वहीं बात खादी की पॉडकास्ट स्टूडियो के जरिए कारीगरों, उद्यमियों और खादी से जुड़े लोगों की कहानियां सामने लाई जा रही हैं।
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चरखे से सूत कताई, फैशन शो और पॉडकास्ट स्टूडियो आकर्षण, 37 फीसदी स्टॉल महिला उद्यमियों के नाम
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
कभी नेताओं की पहचान मानी जाने वाली खादी अब युवाओं के फैशन और पसंद का हिस्सा बन रही है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया का पवेलियन इसकी बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। हॉल नंबर छह में खादी और ग्रामोद्योग के लिए पूरा हिस्सा समर्पित किया गया है, जहां 28 राज्यों के 101 स्टॉल पर पारंपरिक कपड़ों से लेकर डिजाइनर परिधान, सिल्क की साड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन, शहद, हस्तशिल्प और खानपान के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। खादी का कारोबार भी 30-32 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। पवेलियन में इस बार 37 फीसदी स्टॉल महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।
पवेलियन में खादी अब केवल सफेद कुर्ते और धोती तक सीमित नहीं है। बनारसी साड़ियों से लेकर खादी सिल्क, ऐरी सिल्क और दक्षिण भारतीय सिल्क के परिधान तक की विविधता देखने को मिल रही है। मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट के साथ युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए डिजाइन, रंगों का संयोजन और आकर्षक पैकेजिंग खादी के नए रूप को दिखा रहे हैं। यहां खादी के फैशन शो भी आयोजित किए जा रहे हैं। असम, बंगाल, वाराणसी, गोरखपुर, बस्तर और कश्मीर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों के उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं।
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101 स्टॉल पर 28 राज्यों के उत्पाद : खादी इंडिया पवेलियन में 41 खादी संस्थाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और ग्रामोद्योग की 55 इकाइयों और तीन स्फूर्ति क्लस्टर के स्टॉल हैं। यहां कपड़ों के अलावा शहद, आयुर्वेदिक उत्पाद, प्राकृतिक चाय, हर्बल हेयर ऑयल, पापड़, अचार, लकड़ी के खिलौने, बांस और बेंत के सामान, चमड़े के जूते, रत्न और आभूषण भी प्रदर्शित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होने वाले इन उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने का प्रयास भी इस पवेलियन में दिखाई देता है।
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चरखे से पॉडकास्ट तक, खादी का नया अंदाज :
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि पवेलियन में आठ लाइव डेमो स्टॉल लगाए गए हैं। यहां देशी और एनएमसी चरखे पर सूत कताई, हथकरघे पर बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, मोमबत्ती निर्माण, इत्र और अगरबत्ती बनाने तथा कच्ची घानी से तेल निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जा रहा है। आगंतुक इन पारंपरिक गतिविधियों को करीब से देख सकते हैं और कुछ में खुद भी हिस्सा ले सकते हैं। वहीं बात खादी की पॉडकास्ट स्टूडियो के जरिए कारीगरों, उद्यमियों और खादी से जुड़े लोगों की कहानियां सामने लाई जा रही हैं।