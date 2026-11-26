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चरखे से सूत कताई, फैशन शो और पॉडकास्ट स्टूडियो आकर्षण, 37 फीसदी स्टॉल महिला उद्यमियों के नामकभी नेताओं की पहचान मानी जाने वाली खादी अब युवाओं के फैशन और पसंद का हिस्सा बन रही है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया का पवेलियन इसकी बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। हॉल नंबर छह में खादी और ग्रामोद्योग के लिए पूरा हिस्सा समर्पित किया गया है, जहां 28 राज्यों के 101 स्टॉल पर पारंपरिक कपड़ों से लेकर डिजाइनर परिधान, सिल्क की साड़ियां, सौंदर्य प्रसाधन, शहद, हस्तशिल्प और खानपान के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। खादी का कारोबार भी 30-32 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। पवेलियन में इस बार 37 फीसदी स्टॉल महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।पवेलियन में खादी अब केवल सफेद कुर्ते और धोती तक सीमित नहीं है। बनारसी साड़ियों से लेकर खादी सिल्क, ऐरी सिल्क और दक्षिण भारतीय सिल्क के परिधान तक की विविधता देखने को मिल रही है। मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट के साथ युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए डिजाइन, रंगों का संयोजन और आकर्षक पैकेजिंग खादी के नए रूप को दिखा रहे हैं। यहां खादी के फैशन शो भी आयोजित किए जा रहे हैं। असम, बंगाल, वाराणसी, गोरखपुर, बस्तर और कश्मीर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों के उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं।