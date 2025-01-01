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संवाद न्यूज एजेंसीहथीन। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर दूध पहुंचाने वाले दूधियों से लेकर डेयरी संचालकों और दुकानदारों तक को अब खाद्य सुरक्षा विभाग के नियमों के तहत पंजीकरण या लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही दूध की आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाले बाइक, ऑटो या अन्य वाहनों का विवरण भी देना होगा। विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता पर निगरानी रखने और मिलावट पर नियंत्रण करना है।अब केवल डेयरी संचालक ही नहीं, बल्कि घर-घर दूध पहुंचाने वाले विक्रेताओं और दूध बेचने वाले दुकानदारों को भी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। विक्रेताओं को दूध की आपूर्ति में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की जानकारी और जरूरी दस्तावेज देने होंगे। इससे दूध की आपूर्ति से जुड़े विक्रेताओं की पहचान और जवाबदेही तय की जा सकेगी।नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाईबिना वैध पंजीकरण या लाइसेंस के दूध बेचने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नियमों के उल्लंघन पर तीन लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा आपूर्ति में इस्तेमाल वाहन को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।सीएससी से कर सकेंगे आवेदनखाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के तहत पंजीकरण या लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पहचान पत्र, पैन कार्ड, फोटो और वाहन की आरसी सहित आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।खाद्य सुरक्षा अधिकारी ईश्वर कुमार ने बताया कि दूध की बिक्री और आपूर्ति से जुड़े सभी विक्रेताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार पंजीकरण करवाना चाहिए।