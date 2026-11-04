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Delhi NCR News: कलाकार संघपाल की कलाकृतियों में जीवंत हुईं स्मृतियां

Wed, 04 Nov 2026 09:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:41 PM IST
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Memories come alive in the artworks of artist Sanghpal
राजधानी के त्रिवेणी कला संगम स्थित श्रीधरणी आर्ट गैलरी में दिवंगत कलाकार संघपाल की कलाकृतियों प
नई दिल्ली। त्रिवेणी कला संगम की श्रीधरणी आर्ट गैलरी में दिवंगत कलाकार संघपाल की कलाकृतियों पर आधारित प्रदर्शनी ‘संघपाल : अ ब्रीफ इटर्निटी’ का बुधवार को समापन हुआ। 28 अक्तूबर से आयोजित प्रदर्शनी में समय, स्मृति और जीवन की क्षणभंगुरता को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। एल्के एंड बोस की ओर से प्रस्तुत और जॉनी एमएल के निर्देशन में आयोजित प्रदर्शनी ने दर्शकों को कलाकार की रचनात्मक दृष्टि से परिचित कराया। कलाकृतियों के जरिए यह संदेश उभरा कि कलाकार की अनुपस्थिति के बाद भी उसकी कला और विचार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। संवाद
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