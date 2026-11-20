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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विदेशी नागरिक का भारतीय से विवाह कर लेना उसे देश में रहने या स्पाउस वीजा पाने का स्वत: या कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं देता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेशियों के भारत में प्रवेश और रहने का मामला सरकार का संप्रभु अधिकार क्षेत्र है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।महिला ने भारतीय नागरिक से शादी के आधार पर अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (एक्स-1)/स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2025 में मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह किया था और मार्च 2026 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पंजीकरण भी कराया था।तीन बार शादी कर इमिग्रेशन ले चुकी है महिलाकेंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि महिला की यह तीसरी शादी है। इससे पहले भी वह शादियों के आधार पर इमिग्रेशन लाभ हासिल करने की कोशिश कर चुकी है। जांच में पिछली शादियों, आवासीय व्यवस्था और आय के स्रोतों को लेकर कई सवाल सामने आए थे। अधिकारियों को मौजूदा विवाह इमिग्रेशन लाभ के लिए सुविधा वाली शादी होने का संदेह था। कोर्ट ने केंद्र के जवाब को संतोषजनक मानते हुए कहा, मात्र इस तथ्य से कि याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक से विवाह किया है, उसके मौजूदा वीजा को एंट्री (एक्स-1) वीजा में बदलने का स्वत: या अबाध अधिकार नहीं मिल जाता।सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवालाअदालत ने सुप्रीम कोर्ट के लुईस डी रेड्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो उपलब्ध है लेकिन अनुच्छेद 19(1)(ई) के तहत भारत में रहने और बसने का अधिकार केवल नागरिकों को है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने विवाह की वैधता या वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं दिया है। फैसला केवल इमिग्रेशन लाभ और वीजा आवेदन की जांच से जुड़े मुद्दे तक सीमित है।