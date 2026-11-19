Delhi NCR News: विदेश जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 में जबरन घुसा युवक, सीआईएसएफ ने दबोचा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 07:06 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 07:06 PM IST
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-गेट पर सुरक्षाकर्मियों को धक्का देकर अंदर घुसा, जवानों ने पीछा कर दबोचा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना
-सीआईएसएफ की शिकायत पर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी से कर रही है पूछताछ
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 में बुधवार दोपहर एक युवक ने जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। प्रवेश द्वार पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान कुणाल के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के टर्मिनल में प्रवेश कर विदेश जाना चाहता था। घटना के बाद उसे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने सीआईएसएफ की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूरी घटना एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।
सीआईएसएफ के मुताबिक, 18 नवंबर को दोपहर करीब 3:05 बजे हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला एक व्यक्ति बिना टिकट या पहचान पत्र के डिपार्चर गेट नंबर 3A पर पहुंचा। गेट पर तैनात जवान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने निर्देशों की अनदेखी करते हुए जबरन अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर काशीनाथ प्रामाणिक और क्विक रिएक्शन टीम के कांस्टेबल बिमल एक्का ने अन्य सशस्त्र जवानों की मदद से उसे तुरंत काबू कर लिया। आरोपी के पास से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन, कुछ प्रमाणपत्र और फॉर्म मिले। बाद में उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पुलिस ने सीआईएसएफ की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सोनीपत, हरियाणा निवासी कुणाल के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान वह पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद उसके परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, कुणाल एथलीट है और पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण ले रहा है। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि इन दिनों वह नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा है और उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। पिछले कुछ दिनों से वह बिना किसी वैध दस्तावेज के विदेश जाने की जिद कर रहा था। आईजीआई एयरपोर्ट के पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि सीआईएसएफ की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों की पुष्टि की जा रही है। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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सीआईएसएफ ने एक्स पर साझा किया 25 सेकंड का वीडियो : सीआईएसएफ ने घटना का 25 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। वीडियो में युवक प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को धक्का देकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। गेट पर मौजूद एक जवान उसे पकड़ने के लिए तुरंत पीछे दौड़ता है, लेकिन युवक उसकी पकड़ से छूटकर अंदर की ओर भाग जाता है। हालांकि, अंदर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मी उसे घेरकर काबू कर लेते हैं।
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-सीआईएसएफ की शिकायत पर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी से कर रही है पूछताछ
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 में बुधवार दोपहर एक युवक ने जबरन प्रवेश करने की कोशिश की। प्रवेश द्वार पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान कुणाल के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि वह बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के टर्मिनल में प्रवेश कर विदेश जाना चाहता था। घटना के बाद उसे पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने सीआईएसएफ की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूरी घटना एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।
सीआईएसएफ के मुताबिक, 18 नवंबर को दोपहर करीब 3:05 बजे हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला एक व्यक्ति बिना टिकट या पहचान पत्र के डिपार्चर गेट नंबर 3A पर पहुंचा। गेट पर तैनात जवान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने निर्देशों की अनदेखी करते हुए जबरन अंदर घुसने का प्रयास किया। इस दौरान असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर काशीनाथ प्रामाणिक और क्विक रिएक्शन टीम के कांस्टेबल बिमल एक्का ने अन्य सशस्त्र जवानों की मदद से उसे तुरंत काबू कर लिया। आरोपी के पास से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन, कुछ प्रमाणपत्र और फॉर्म मिले। बाद में उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया।
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पुलिस ने सीआईएसएफ की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान सोनीपत, हरियाणा निवासी कुणाल के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान वह पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद उसके परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, कुणाल एथलीट है और पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण ले रहा है। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि इन दिनों वह नशीले पदार्थों का सेवन करने लगा है और उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हैं। पिछले कुछ दिनों से वह बिना किसी वैध दस्तावेज के विदेश जाने की जिद कर रहा था। आईजीआई एयरपोर्ट के पुलिस उपायुक्त विचित्र वीर ने बताया कि सीआईएसएफ की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों की पुष्टि की जा रही है। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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सीआईएसएफ ने एक्स पर साझा किया 25 सेकंड का वीडियो : सीआईएसएफ ने घटना का 25 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। वीडियो में युवक प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को धक्का देकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। गेट पर मौजूद एक जवान उसे पकड़ने के लिए तुरंत पीछे दौड़ता है, लेकिन युवक उसकी पकड़ से छूटकर अंदर की ओर भाग जाता है। हालांकि, अंदर मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मी उसे घेरकर काबू कर लेते हैं।