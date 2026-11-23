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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्लीद्वारका स्थित यशोभूमि में सोमवार को दवा उद्योग से जुड़ी बड़ी प्रदर्शनी सीपीएचआई इंडिया 2026 शुरू हुई। इस बार पहली बार इसका आयोजन दो जगहों पर किया जा रहा है। यशोभूमि में 23 से 25 नवंबर तक सीपीएचआई इंडिया और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 24 से 26 नवंबर तक पीएमईसी इंडिया का आयोजन होगा। दोनों जगहों पर दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, मशीनों और पैकिंग से जुड़ी कंपनियां अपने उत्पाद और नई तकनीक पेश करेंगी।आयोजकों के मुताबिक, इस आयोजन में दो हजार से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। बेल्जियम, चीन, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 120 से अधिक देशों के 50 हजार से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस आयोजन का मकसद दवा कारोबार से जुड़ी देश-विदेश की कंपनियों को एक मंच पर लाना और आपसी कारोबार को बढ़ावा देना है।उद्घाटन समारोह में फार्मेक्सिल के महानिदेशक के राजा भानु ने कहा कि साल 2030 तक इसके 120 से 130 अरब डॉलर और 2047 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के संयुक्त औषधि नियंत्रक डॉ चंद्रशेखर रंगा और फार्मा उद्यमी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश के जैन समेत कई लोग मौजूद रहे।