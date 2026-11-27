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एमसीडी के बेड़े में शामिल होंगी 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, 66 से बढ़कर 136 होगी संख्याअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों से धूल हटाने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेंसर से लैस आधुनिक मशीनों की मदद ली जाएगी। इन मशीनों के कामकाज पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। मशीनों ने कितनी दूरी तय की, कितने घंटे काम किया और कितनी धूल एकत्रित की, इसकी निगरानी आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम से होगी। इस तकनीक से लैस 10 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों और नौ सहायक वाहनों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एमसीडी मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को लंबे समय से आधुनिक सफाई व्यवस्था की जरूरत थी। इस कड़ी में 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को एमसीडी के बेड़े में शामिल करने से राजधानी की सफाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पहले चरण में 10 मशीनें दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जबकि शेष 60 मशीनें भी जल्द शामिल की जाएंगी। वर्तमान में एमसीडी के पास 66 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें हैं। सभी 70 नई मशीनें शामिल होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 136 हो जाएगी। इससे प्रतिदिन करीब 5000 किलोमीटर सड़क की लेन लंबाई की यांत्रिक सफाई संभव हो सकेगी।सीएम ने कहा कि सड़क की धूल दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है और सर्दियों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। ऐसे में आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों के जरिए सड़क की सफाई और धूल नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। मशीनों के संचालन के लिए निर्धारित कार्य अवधि और दैनिक सफाई लक्ष्य तय होंगे। इससे कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।पहले चरण में रवाना की गई 10 मशीनों में एक बड़ी सीएनजी संचालित मशीन और नौ मध्यम क्षमता वाली इलेक्ट्रिक मशीनें शामिल हैं। इनके साथ पांच वाटर टैंकर और चार डस्ट डंप वाहन भी लगाए गए हैं। बड़ी मशीन की हॉपर क्षमता चार घन मीटर से अधिक, जबकि इलेक्ट्रिक मशीनों की क्षमता दो घन मीटर है। प्रत्येक मशीन से एक शिफ्ट में प्रतिदिन न्यूनतम 40 किलोमीटर सड़क की लेन लंबाई की सफाई का लक्ष्य रखा गया है। मशीनों के रखरखाव के लिए टेंडर में 10 वर्ष की व्यवस्था भी की गई है।एमसीडी की योजना के तहत 70 नई मशीनों में 55 इलेक्ट्रिक और 15 सीएनजी संचालित मशीनें शामिल की जानी हैं। इन्हें निगम के सभी 12 जोन में चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जाएगा। वर्तमान में एमसीडी की 66 मशीनों से प्रतिदिन करीब 2100 किलोमीटर सड़क की लेन लंबाई की सफाई हो रही है। सभी नई मशीनें शामिल होने के बाद यह क्षमता बढ़कर करीब 5000 किलोमीटर प्रतिदिन हो जाएगी। इस मौके पर महापौर प्रवेश वाही, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा और आयुक्त संजीव खिरवार भी मौजूद थे।