Delhi NCR News: दिल्ली विधानसभा के बाहर 18 दिसंबर को प्रदर्शन करेगा लोकतंत्र सेनानी संघ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:48 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:48 PM IST
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-सम्मान निधि, ताम्रपत्र और कैशलेस इलाज की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जताएंगे विरोध
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के लोकतंत्र सेनानी अपनी मांगों को लेकर 18 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से होने वाले इस प्रदर्शन में सेनानी मुंह पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के सामने अपनी मांगें रखेंगे। यह प्रदर्शन दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन होगा। इस प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और संघ के राष्ट्रीय सह-संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी बब्बर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन ढींगरा समेत बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी शामिल होंगे। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में अश्विनी कुमार चौबे के आवास पर हुई संघ की बैठक में प्रदर्शन का फैसला लिया गया। बैठक में मांग की गई कि दिल्ली के लोकतंत्र सेनानियों को दूसरे राज्यों की तरह हर महीने सम्मान निधि दी जाए। इसके साथ ही उन्हें सम्मान पत्र और ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाए तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों ने जेल में यातनाएं सहीं और अपना जीवन दांव पर लगाया। ऐसे लोगों को सम्मान और जरूरी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली के लोकतंत्र सेनानी अपनी मांगों को लेकर 18 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से होने वाले इस प्रदर्शन में सेनानी मुंह पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के सामने अपनी मांगें रखेंगे। यह प्रदर्शन दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन होगा। इस प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और संघ के राष्ट्रीय सह-संरक्षक अश्विनी कुमार चौबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी बब्बर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजन ढींगरा समेत बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी शामिल होंगे। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में अश्विनी कुमार चौबे के आवास पर हुई संघ की बैठक में प्रदर्शन का फैसला लिया गया। बैठक में मांग की गई कि दिल्ली के लोकतंत्र सेनानियों को दूसरे राज्यों की तरह हर महीने सम्मान निधि दी जाए। इसके साथ ही उन्हें सम्मान पत्र और ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाए तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोगों ने जेल में यातनाएं सहीं और अपना जीवन दांव पर लगाया। ऐसे लोगों को सम्मान और जरूरी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है।