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एसआईपी, बीमा और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव पर जोरसचिन कुमारनई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में जहां लोग घर सजाने का सामान, कपड़े, हस्तशिल्प और तरह-तरह के पकवानों पर पैसे खर्च कर रहे हैं, वहीं कुछ पवेलियन ऐसे भी हैं, जहां उन्हें पैसे बचाने और निवेश करने का तरीका सिखाया जा रहा है। यहां आने वाले लोगों को बताया जा रहा है कि छोटी-छोटी बचत के जरिए बच्चों की पढ़ाई, अपना घर और बुढ़ापे की आर्थिक जरूरतों के लिए बड़ा फंड कैसे तैयार किया जा सकता है। इस तरह मेला खरीदारी के साथ वित्तीय जागरूकता का मंच भी बन रहा है।मेले में सेबी, एलआईसी और विभिन्न बैंकों के पवेलियन लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां विशेषज्ञ आम लोगों को समझा रहे हैं कि केवल कमाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही प्रबंधन, सुरक्षित निवेश और भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बनाना भी जरूरी है। खास बात यह है कि निवेश संबंधी जानकारी आम परिवारों की आय और जरूरतों को ध्यान में रखकर दी जा रही है।एसआईपी से लेकर शेयर बाजार तक की जानकारीहॉल नंबर चार में स्थित सेबी के भारत का शेयर बाजार पवेलियन में एनएसई, बीएसई और म्यूचुअल फंड से जुड़े विशेषज्ञ लोगों को निवेश के विभिन्न विकल्पों की जानकारी दे रहे हैं। यहां एसआईपी, बॉन्ड और शेयर बाजार में निवेश के तरीके समझाए जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि नियमित रूप से छोटी रकम का निवेश लंबे समय में बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पुराने कागजी शेयरों को डीमैट खाते में बदलने और केवाईसी अपडेट कराने की सुविधा भी उपलब्ध है।डिजिटल ठगी से बचने के तरीके भी सिखाए जा रहेनिवेश के साथ अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के बीच फर्जी लिंक, ऐप और निवेश योजनाओं के जरिए ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए मेले में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इंटरैक्टिव डेमो के माध्यम से लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध ऐप डाउनलोड करने और बिना जांच-पड़ताल निवेश करने के जोखिम बताए जा रहे हैं।बीमा और बैंकिंग सेवाओं की भी जानकारीबैंकों के पवेलियन में बचत खाते, एफडी, लोन और अन्य सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग अधिकारियों से सीधे ऋण की ब्याज दरों और शर्तों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वहीं, एलआईसी के पवेलियन में जीवन बीमा और परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। विशेषज्ञ समझा रहे हैं कि परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ किसी अनहोनी की स्थिति में आर्थिक संकट से बचने के लिए पहले से तैयारी करना कितना जरूरी है।बच्चों की पढ़ाई से रिटायरमेंट तक की योजनामेले में लोगों को अपनी आमदनी के अनुसार वित्तीय योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें बच्चों की उच्च शिक्षा, घर खरीदने, इलाज और रिटायरमेंट जैसे बड़े खर्चों को प्राथमिकता देने की जानकारी शामिल है। कुल मिलाकर, इन पवेलियनों का संदेश है कि सही बचत, सोच-समझकर निवेश और पर्याप्त बीमा के जरिए भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाया जा सकता है।