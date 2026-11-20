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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-3 स्थित घड़ौली मार्केट में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण व्यापारियों और खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाओं के लिए बाजार में खरीदारी करना मुश्किल हो जाता है। बाजार में प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें काफी दिक्कत होती है। ऐसे में लोगों को मजबूरन बाजार से बाहर जाना पड़ता है।घड़ौली मार्केट में करीब 250 दुकानें हैं। यहां आसपास के इलाकों के अलावा दूर से भी लोग खरीदारी करने आते हैं। त्योहारों के दौरान बाजार में ग्राहकों की संख्या और बढ़ जाती है। वहीं, साप्ताहिक बाजार के दिन भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। इसके बावजूद बाजार में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को उठानी पड़ती है।मार्केट संघ के सदस्यों का आरोप है कि बाजार के आसपास पहले तीन सार्वजनिक शौचालय बने हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें भी तोड़ दिया गया। आरोप है कि इन स्थानों पर ठेलिया लगवाकर कमाई करने के उद्देश्य से शौचालयों को हटाया गया। संघ सदस्य योगेश अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि ठेली लगाने वालों से पुलिसकर्मी पैसे लेते हैं और प्रशासन के कुछ लोग भी इस व्यवस्था से कमाई कर रहे हैं।शौचालय नहीं होने से दुकानदारों और ग्राहकों दोनों को परेशानी होती है। साप्ताहिक बाजार में दूर-दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा के अभाव में उन्हें काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है। चंद्रमोहन अरोड़ा, घड़ौली मार्केट के चेयरमैन