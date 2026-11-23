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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करने और समय पर बीमारियों की पहचान करने के उद्देश्य से मयूर विहार फेज-1 पॉकेट-1 में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार प्रयास कर रही है। समिति की ओर से वर्ष 2012 से अलग-अलग स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी देने के साथ उनकी जांच भी की जाती है। हालांकि, पिछले पांच साल से सरकारी आर्थिक सहयोग नहीं मिलने के कारण समिति को शिविर आयोजित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समिति की ओर से आयोजित शिविरों में बुजुर्गों की आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच समेत स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं का परीक्षण किया जाता है। इसके लिए अलग-अलग नामचीन अस्पतालों के डॉक्टरों को भी बुलाया जाता है। डॉक्टर वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। इन शिविरों का उद्देश्य बुजुर्गों को उनके आसपास ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें छोटी-छोटी जांच के लिए अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़ें।वर्जनहमारी समिति अपनी ओर से जितना संभव हो सके, उतने अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाने का प्रयास करती है। हालांकि, फंड की कमी के कारण कई बार अड़चनें आती हैं। प्रशासन से मांग है कि स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने में समिति को सहयोग दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों तक स्वास्थ्य जांच और जागरूकता की सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।- लखन सिंह, हरित सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, प्रेसिडेंट